この漫画は、著者・音坂ミミコ(@otosakamimiko)さんの友人・三重崎一家が念願だったマイホームを手に入れるも、妻・ハルミが見栄のために散財してしまい、わずか数年でマイホームを手放すまでを描いています。『新興住宅地で見栄を張りすぎた話』第3話をごらんください。 友人から「専業主婦って肩身が狭くないの？」と聞かれたハルミ。すると彼女は、「家計は私が管理しているし、夫のコタロウはおこづかい制だから