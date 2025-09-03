友人に“余裕のある暮らし”を自慢した専業主婦、その後…｜新興住宅地で見栄を張りすぎた話【ママリ】

この漫画は、著者・音坂ミミコ(@otosakamimiko)さんの友人・三重崎一家が念願だったマイホームを手に入れるも、妻・ハルミが見栄のために散財してしまい、わずか数年でマイホームを手放すまでを描いています。『新興住宅地で見栄を張りすぎた話』第3話をごらんください。

友人から「専業主婦って肩身が狭くないの？」と聞かれたハルミ。すると彼女は、「家計は私が管理しているし、夫のコタロウはおこづかい制だから、少しくらい贅沢しても大丈夫」と答えました。このハルミの発言に、友人たちは思わず驚いてしまいました。

ハルミは学生時代の友人から「働かないの？」とたずねられました。

「専業主婦だと肩身が狭くないの？」と心配されましたが、ハルミは家計の管理を自分がしていて、夫にはおこづかい制を導入していると答えました。

夫のコタロウは手取りが多いため、ハルミが「少しくらい贅沢しても大丈夫」と言うと、友人たちは驚きました。

ハルミは「自分はもう友人たちのように社会で働くのは無理」と、少し挑発するような発言もしました。

友人たちは、ハルミの夫が育児に積極的に協力しているうえ、収入も多いことから、ハルミが専業主婦であってもゆとりのある生活を送れていることに驚きました。

手放して気づいた本当に大切なもの

この漫画の主人公・三重崎ハルミは、大手企業に勤めるエリートサラリーマンの夫と、元気な息子と暮らす専業主婦。三重崎一家は、静かで整った新興住宅街に、念願のマイホームを手に入れました。穏やかな日々が続くかと思いきや、たった数年で家を手放すことになるのです。



引っ越し先で出会ったママ友たちは、ハイブランドの服や持ち物に身を包み、気さくで親切な人ばかり。けれどハルミは、どこか居心地の悪さを感じ始めます。自分とは違う「豊かな暮らしぶり」に引け目を感じ、次第に劣等感を抱くようになっていったのです。



やがてハルミは、「負けたくない」という気持ちから、ブランド品のバッグや食器を次々と購入。ママ友より少し高い物を選ぶことで、安心感や優越感を得ていました。さらに、子どもの習い事や小学校受験までも、周囲の流れに合わせて見栄で決めてしまいます。気づけば、今月の支払いを翌月の給料でまかなうようになり、200万円あった貯金も30万円まで減ってしまっていました。



そんな折、夫の会社に残業規制がかかり、手取り収入がダウン。毎月の固定費がまかないきれず、ついにはマイホームを手放す決断を下すことになります。



お金の問題だけでなく、どこかで「自分を見失っていたこと」がいちばんの原因だったのかもしれません。他人と比べすぎず、自分たちのペースで暮らす大切さを思い出させてくれる作品です。

