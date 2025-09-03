Image: Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。リビングや寝室に、ちょっとした非日常感を加えたいと思ったことはありませんか？まるで魔法のように宙に浮かぶ「磁気浮上電球」がインテリアとして面白かったのでご紹介します。Cywinfow（サイウィンフォー）の磁気浮上テーブルランプは、木製の台座の上で電球が実際に浮遊し、ゆっくり