アスルクラロ沼津は2日、アスルクラロ沼津U18の染矢一樹コーチがトップチームコーチを兼任することを発表した。染矢氏はJ2通算192試合19得点、J3通算159試合19得点を記録。昨年をもって現役を引退し、沼津U18のコーチに就任していた。トップチームはJ3で最下位と低迷する中、レジェンドがコーチとしてトップチームに戻る形になった。クラブを通じて以下のようにコメントしている。「このたび、U18のコーチを継続させていただき