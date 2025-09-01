家族全員の持ち物を1か所に集約した家族ロッカー。小さな子ども3人を育てる日刊住まいライターは、家族ロッカーを取り入れてから毎朝の支度や帰宅後の片付けがぐっとラクになったそうです。つっぱり棒でかける収納や、キャスターつきコンテナを使って子どもでも出し入れしやすくするなど、すぐに真似できるアイデアも満載。今回の記事では、取り入れたメリットや使いやすさを高める工夫を紹介します。わが家が家族ロッカーをつくっ