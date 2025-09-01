子どもが片付けない悩みを解消！玄関近くに「家族ロッカー」がある間取りで家が劇的スッキリ
家族全員の持ち物を1か所に集約した家族ロッカー。小さな子ども3人を育てる日刊住まいライターは、家族ロッカーを取り入れてから毎朝の支度や帰宅後の片付けがぐっとラクになったそうです。つっぱり棒でかける収納や、キャスターつきコンテナを使って子どもでも出し入れしやすくするなど、すぐに真似できるアイデアも満載。今回の記事では、取り入れたメリットや使いやすさを高める工夫を紹介します。
わが家が家族ロッカーをつくった理由
わが家は夫婦と5歳、3歳、1歳の子どもの5人家族です。4LDKの注文住宅に住んで1年が経ちました。間取りでとくにこだわったのは、玄関から洗面所、そこから家族ロッカーへと続くレイアウト。
以前住んでいた家では、帰宅すると玄関やリビングによくものが散乱していました。そこで、新しい家では子どもが自分のものを管理できるように玄関近くに家族ロッカーを配置することに。
家族ロッカーを採用してよかったことは？
わが家の間取りは、玄関から洗面所（トイレ）、そこから家族ロッカー、ランドリールームへと抜けられる一直線の動線になっています。
このおかげで、帰宅後は手洗い→荷物や上着の片付け→洗濯機へ洗濯物の投入という一連の流れがスムーズに完結。リビングに汚れや荷物を持ちこまずにすむので、家のなかをすっきり保てます。
さらにロッカーは「ここは○○の場所」と決まっているので、子どもたちが自然と自分で片付ける習慣ができました。
可動式の棚は子どもの成長に合わせて調節可能
ロッカーの棚は可動式です。子どもが成長するにつれて、収納するバッグや洋服のサイズは変わっていきます。棚の高さを自由に変えて、今の生活に合った収納にアップデートできる点が大きなメリットです。
今は大人と同じ高さに調節していますが、今後子どもたちがどんな風にカスタマイズするか楽しみです。
小物の収納には「つっぱり棒」を活用
帽子やサングラス、ちょっとした小物は、つっぱり棒を使ってかける収納に。つっぱり棒とステンレスピンチは100円ショップで購入しました。棚のなかにちょっとしたバーを追加するだけで、収納量がぐっと増えます。
子どもが手に取りやすい高さに設置しているので、自分で出して自分で片付ける習慣が身につきました。ただ、つっぱり棒の耐荷重は1kgと、あまり重いものはかけられません。子どもたちは自分で小物を厳選しながら、お気に入りのものを見せる収納にしています。
550円の「キャスターつきコンテナ」も大活躍！
ロッカーの下段にはキャスターつきのコンテナを置いています。こちらも100円ショップでそろえました（コンテナは税込550円）。習いごとバッグや週末に使うリュックなどをポンと入れておくだけで、必要なときにすぐ取り出せるのが便利。
移動もラクなので、掃除や模様替えのときも手間がかかりません。コンテナは折りたたみができるため、もし使わなくなってもコンパクトにまとまります。
家族全員の持ちものがきちんと収まり、リビングや玄関もすっきり。設計段階から取り入れた家族ロッカーは、わが家にとって大正解の工夫でした。