フランスのジュエリーブランド「ショーメ」が１日、大阪・夢洲の大阪・関西万博フランス館でエキシビション「ショーメ、自然美への賛歌」のオープニングイベントを開催し、元宝塚歌劇団月組トップ娘役の女優・愛希れいか（まなき・れいか）が、同ブランドを身にまとって登壇。オフホワイトのパンツドレスでハンサム女子ぶりを見せつけた。司会者に「愛を感じるものは？」と問われ「はい。うちには２匹の猫ちゃんがいるんですが