佐藤輝明の二塁送球が逸れて浅野翔吾と接触…植田海と交代■阪神 5ー4 巨人（31日・甲子園）阪神・中野拓夢内野手にアクシデントが発生した。31日に甲子園で行われた巨人戦の9回2死、守備で走者と接触。その場でうずくまり、担架が一時出動する事態となった。本拠地は騒然とした。阪神が5-3とリードして9回を迎えたが、守護神の岩崎優投手が2死ながらも満塁のピンチを招いた。代打・坂本勇人内野手の打球は三塁の正面に飛び、