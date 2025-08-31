3年連続100億円突破で、勢いが止まらない劇場版『名探偵コナン』。早くも、2026年公開の最新作が始動、超特報が公開された。新たに萩原千速を演じる 沢城みゆきからはコメントも到着した。原作者・青山剛昌による『名探偵コナン』は、コミックスが107巻を超え全世界で累計発行部数2.7億部突破の人気作。TV アニメシリーズも放送1100回を超えるなど、勢いがとどまることを知らない本作は、今年公開された劇場版28弾『名探偵コナン