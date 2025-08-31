ÎÌ»Ò¥»¥ó¥µ¡¼¤Ï°åÎÅµ»½Ñ¤ä¥Ê¥Ó¥²¡¼¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¤ËÍ­ÍÑ¤À¤¬¡¢¹â²Á¤¹¤®¤Æ¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤Ï¼ê¤¬½Ð¤»¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ø°ìÀÐ¤òÅê¤¸¤¿¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖUncut Gem¡×¤¬º£Ç¯¤ÎDefcon¤Î¡ÖQuantum Village¡×¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£