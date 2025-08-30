¡ÖËèÆü10,000Êâ¡×¤¬·ò¹¯¤Î»ØÉ¸¤È¤·¤Æ¹­¤¯¿®¤¸¤é¤ì¤Æ¤­¤¿¤¬¡¢1Æü7,000Êâ¤ä15Ê¬¤ÎÂ®Êâ¤­¤Ç¤âÂç¤­¤Ê²¸·Ã¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¡¢ºÇ¿·¤Î¸¦µæ¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¡£·ò¹¯³Êº¹¤ÎÀ§Àµ¤ä¸ø½°±ÒÀ¸À¯ºö¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£