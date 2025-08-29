8月も残り3日となりましたが、厳しい残暑が続いています。大分県日田市では29日、7日連続の猛暑日となりました。 【写真を見る】県内各地で厳しい残暑日田市は7日連続の猛暑日引き続き熱中症に警戒を大分 （若林菜友 気象予報士）「午後1時半の大分市です。8月ももう終わりですが、真夏のような強い日差しが降り注いでいます。手元の気温計は34.4度を示していて、厳しい残暑となっています」 29日の県内は夏の高気圧に覆