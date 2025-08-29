《人生は綱渡りやね。面白がるのがわたし、、なのかもね。さて人生は美しい。面白いものだけ求めて、面白いものだけ味わい、面白いものだけ、覚えていられたら、、それよいよね》8月27日、インスタグラムでこうつづったのは女優・志穂美悦子（69）。添えられた2枚のモノクロ写真には、ロープでビルの間を移動するアクションに挑む若かりし頃の彼女の姿が収められていた。ポジティブな投稿ではあるものの、タイミング的には“意味