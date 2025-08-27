43試合連続無失点の記録を更新中■阪神 3ー2 DeNA（26日・横浜）驚異的な数字にファンは圧倒されている。阪神の石井大智投手が26日の敵地DeNA戦で今季7セーブ目を挙げ、42イニング連続無失点を達成。レジェンドの江夏豊氏を超えて球団単独3位の記録となった。一方、ファンは異常とも言える防御率の動きに注目している。同試合では1死満塁のピンチを招くも、小幡の好守にも支えられ、無失点でしのいだ。チームは優勝マジック14