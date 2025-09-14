ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの2025年ハロウィーンに、「ハミクマ」グッズが史上最大規模で登場！パンキッシュでホラーな「ハミクマ」テーマのアイテムは、着て楽しむも、飾って楽しむも自由自在です☆ ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ハミクマ・ハロウィーングッズ2025」 画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 発売日：2025年9月3日（水）〜順次販売場所：ユニバーサル・スタジオ・ストア／ビバリ