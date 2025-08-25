¥Ï¥ß¥¯¥Þ¡õ¥Ï¥ß¥¯¥Þ¥½¥¦¥ë¥â¥Á¡¼¥Õ¡ª¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ø¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È2025¡Ù¥°¥Ã¥º
¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î2025Ç¯¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¤Ë¡¢¡Ö¥Ï¥ß¥¯¥Þ¡×¥°¥Ã¥º¤¬»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÇÅÐ¾ì¡ª
¥Ñ¥ó¥¥Ã¥·¥å¤Ç¥Û¥é¡¼¤Ê¡Ö¥Ï¥ß¥¯¥Þ¡×¤È¡Ö¥Ï¥ß¥¯¥Þ¥½¥¦¥ë¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢Ãå¤Æ³Ú¤·¤à¤â¡¢¾þ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤à¤â¼«Í³¼«ºß¤Ç¤¹¡ù
¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ö¥Ï¥ß¥¯¥Þ¡¦¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¥°¥Ã¥º2025¡×
²èÁüÄó¶¡¡§¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯9·î3Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á½ç¼¡
ÈÎÇä¾ì½ê¡§¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¹¥È¥¢¡¿¥Ó¥Ð¥ê¡¼¥Ò¥ë¥º¡¦¥®¥Õ¥È¡¡¤Û¤«
¥Ï¥ß¥¯¥Þ T¥·¥ã¥Ä
²èÁüÄó¶¡¡§¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
ÂçÃÀ¤Ê¥×¥ê¥ó¥È¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡¢¥Ï¥ß¥¯¥Þ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎT¥·¥ã¥Ä¡£
²èÁüÄó¶¡¡§¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹Å¸³«¤Ç¡¢Í§Ã£¤È¤Î¥Ú¥¢¥ë¥Ã¥¯¤ä¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥ß¥¯¥Þ¥¥ã¥Ã¥×
²èÁüÄó¶¡¡§¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¤Õ¤ï¤Õ¤ïÁÇºà¤ÈÎ©ÂÎÅª¤Ê¼ª¤¬ÆÃÄ§¤Î¥¥ã¥Ã¥×¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤âÂ¸ºß´¶È´·²¤Ç¡¢T¥·¥ã¥Ä¤È¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥ß¥¯¥Þ¥½¥¦¥ë¡¦¥Ë¥Ã¥È¥Ù¥¹¥È
²èÁüÄó¶¡¡§¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
»É½«¤Ç¡Ö¥Ï¥ß¥¯¥Þ¥½¥¦¥ë¡×¤òÉ½¸½¤·¤¿¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ë¥Ã¥È¥Ù¥¹¥È¡£
¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤¬¤é¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥³¡¼¥Ç¤Ë¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥ß¥¯¥Þ¥½¥¦¥ë¡¦¥Ù¥ì¡¼Ë¹
²èÁüÄó¶¡¡§¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¥Ù¥ì¡¼Ë¹¤Ë¡¢¥Ï¥ß¥¯¥Þ¥½¥¦¥ë¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯»É½«¡£
¥Ë¥Ã¥È¥Ù¥¹¥È¤È¤Î¥»¥Ã¥È»È¤¤¤Ç¡¢½©¤Î¥³¡¼¥Ç¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£
²èÁüÄó¶¡¡§¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ö¥Ï¥ß¥¯¥Þ¡¦¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¥°¥Ã¥º2025¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
TM & © 2025 Universal Studios. All rights reserved.
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¥Ï¥ß¥¯¥Þ¡õ¥Ï¥ß¥¯¥Þ¥½¥¦¥ë¥â¥Á¡¼¥Õ¡ª¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ø¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È2025¡Ù¥°¥Ã¥º appeared first on Dtimes.