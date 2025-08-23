「SWIMMER（スイマー）」と「サンリオキャラクターズ」がコラボレーションした、ベルメゾンオリジナルの秋冬向けベビー・キッズスウェットが新登場！サンリオキャラクターたちが集合した可愛いイラストに注目♪☆楽しくて可愛いデザインのコラボスウェットをチェック！（写真6点）＞＞＞動物やスイーツをモチーフにしたデザインが特徴的な雑貨ブランド「SWIMMER（スイマー）」と「サンリオキャラクターズ」がコラボレーションし