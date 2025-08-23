【サンリオ】ベルメゾンコラボは「SWIMMER（スイマー）」☆秋冬キッズアパレル新作をチェック！
「SWIMMER（スイマー）」と「サンリオキャラクターズ」がコラボレーションした、ベルメゾンオリジナルの秋冬向けベビー・キッズスウェットが新登場！ サンリオキャラクターたちが集合した可愛いイラストに注目♪
動物やスイーツをモチーフにしたデザインが特徴的な雑貨ブランド「SWIMMER（スイマー）」と「サンリオキャラクターズ」がコラボレーションした「SWIMMER×SANRIO CHARACTERS」シリーズが新登場！
2024年12月に発売したスイマーとサンリオキャラクターズのベルメゾンオリジナルコラボレーションアイテムに続いて、秋冬シーズンに嬉しいスウェットがやってきた。
今回登場するのは、「チェック袖ミニ裏毛ライトスウェットシャツ」。
「アイボリー系」「ベージュ系」の2色展開で、男女問わず着用できるカラーリングとなっている。
アイボリー系はハローキティ、マイメロディ、シナモロール、リトルツインスターズ（キキ＆ララ）とスイマーのキャラクターがテーブルで仲良くパンケーキ作りを楽しんでいるデザイン。
ベージュ系はポチャッコ、ハンギョドン、ポムポムプリン、クロミ、タキシードサムとスイマーのキャラクターがパンケーキパーティを楽しんでいる姿がデザインされている。
袖にはチェック柄がデザインされていて、可愛くてポップです♪
サイズは、80〜120の5サイズ展開で、きょうだいでお揃いのコーディネートを楽しむこともできる。
80・90サイズには首元にスナップボタンがついており、着脱もしやすい仕様になっているのも嬉しいですね。
SWIMMER（TM）
（C）'25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L661925
