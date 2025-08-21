7月、徳島道や松山道の暫定2車線の対面通行区間で死亡事故が相次いだことを受け、8月21日、四国4県の知事が国に対し、早期の4車線化などを要望しました。国交省を訪れたのは、後藤田知事や愛媛県の中村知事ら四国4県の知事です。今回、4県の知事は国に対し、暫定的に2車線となっている高速道路のうち、国が選定する「優先整備区間」の早期の4車線化や、その他の対面通行区間についても、緊急的な安全対策を求める要望書を提出しま