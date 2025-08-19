2025年8月22日（金）公開の映画『大長編 タローマン 万博大爆発』にあわせて、本作をモチーフとしたカプセルトイ2種が登場！全国のカプセルトイ売り場で2025年８月22日（金）から順次展開される。☆それぞれのアイテムラインナップを画像でチェック！（写真14点）＞＞＞『TAROMAN（タローマン）』は、「1970年代に放送された特撮ヒーロー番組」という体裁のもと芸術家・岡本太郎のことばと作品をモチーフに制作された「岡本太郎