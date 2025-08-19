【タローマン】祝映画公開☆『大長編 万博大爆発』フィギュア＆コインケース登場
2025年8月22日（金）公開の映画『大長編 タローマン 万博大爆発』にあわせて、本作をモチーフとしたカプセルトイ2種が登場！ 全国のカプセルトイ売り場で2025年８月22日（金）から順次展開される。
☆それぞれのアイテムラインナップを画像でチェック！（写真14点）＞＞＞
『TAROMAN（タローマン）』は、「1970年代に放送された特撮ヒーロー番組」という体裁のもと芸術家・岡本太郎のことばと作品をモチーフに制作された「岡本太郎式特撮活劇」。
2022年にNHK教育テレビにてッ放送された特撮テレビドラマで、「タローマン」は作中に登場する巨人の名称でもある。
岡本太郎×特撮(日本を代表する芸術×エンターテインメント)の組み合わせが話題を呼んだ本作は1話5分のショートストーリーだったが、このたび映画『大長編 タローマン 万博大爆発』となってスクリーンで大暴れすることが決定！
この大長編の公開を記念して、キタンクラブよりフィギュアとコインケースのカプセルトイ2種がリリースされることが決定した。
カプセルトイ「AIP 大長編タローマン 万博大爆発 フィギュアマスコット」は、TV版も大好評だったフィギュアマスコットがパワーアップ！
劇中に出てくるキャラクターをスーツのテカリやシワ、岡本太郎作品をモチーフにした特徴的なマスクなど、細部までこだわり立体化。
ラインナップは太陽仮面サンタワー、地底の太陽、ミニタローマン、正義奇獣 水差し男爵、タローマンロボの5種類。
タローマンロボの胴体部分のビルパーツは取り外しが可能となっている。
「大長編タローマン 万博大爆発 ラバーコインケース」はこのために描き起こされた新規アートを使用。
”あの頃” を感じるような懐かしくも新しいタッチで描かれたキャラクターたちがデザインに落とし込まれており、「小銭を貯め込む巨人」「しれつなたたかい」「知らないCBG隊員」「ふたりはなかよし」「おたがいにすこし嫌い」の5種類がラインナップ。
絶妙な懐かしテイストのイラスト思わずクスッとしてしまうデザインタイトルも合わせて楽しんでいただきたい。
（C）2025 『大長編 タローマン 万博大爆発』製作委員会
（C）NHK、藤井亮 2025
