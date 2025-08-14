熱戦が続く夏の甲子園、全国高校野球選手権大会は大会9日目の8月14日、県代表の「鳴門」が2回戦に登場、ベスト16をかけて「沖縄尚学」と対戦しました。青い空、白い雲、甲子園。快晴のもと、14日の第2試合に初戦で「天理」を逆転の末下した「鳴門」が登場しました。先発の2年生・辻は立ち上がり、ツーアウト2塁のピンチを背負いますが、「沖縄尚学」の4番・安谷屋をファーストゴロに打ち取り、4ピンチをしのぎます。そ