熱戦が続く夏の甲子園、全国高校野球選手権大会は大会9日目の8月14日、県代表の「鳴門」が2回戦に登場、ベスト16をかけて「沖縄尚学」と対戦しました。

青い空、白い雲、甲子園。

快晴のもと、14日の第2試合に初戦で「天理」を逆転の末下した「鳴門」が登場しました。

先発の2年生・辻は立ち上がり、ツーアウト2塁のピンチを背負いますが、「沖縄尚学」の4番・安谷屋をファーストゴロに打ち取り、4ピンチをしのぎます。

そのウラ、「鳴門」の攻撃は、先頭バッターの野田が、いきなり右中間を破る2ベースヒット。

フォアボールとバントで、2アウト2塁3塁のチャンスに迎えるは、１回戦でホームランを放った5番・橋本。

一打先制の場面でしたが、空振りの三振に倒れ、チャンスを逃します。

直後の2回表、鳴門は1アウト1塁から「沖縄尚学」の7番・宜野座に左中間を破るタイムリーを浴び、先制を許します。

このあと鳴門は、3回からマウンドに上がったエース橋本が堂々のピッチングを見せます。

追加点を狙う「沖縄尚学」打線を三者凡退に切って取り、味方の反撃を待ちます。

1点を追う鳴門は6回裏。

ツーアウトから5番・橋本。

サード強襲の内野安打で出塁します。

さらにフォアボールでチャンスを広げますが、7番・湊はセカンドゴロ、鳴門、どうしてもあと一本が出ません。

すると9回表、力投を続ける橋本がヒット2本などで、ワンアウト満塁のピンチ。

橋本、踏ん張り切れず3点のリードを許します。

7安打を放ちながら無得点に終わった鳴門、0対3で敗れ、3回戦進出はなりませんでした。