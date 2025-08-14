熱戦が続く夏の甲子園、全国高校野球選手権大会は大会9日目の8月14日、県代表の「鳴門」が2回戦に登場、ベスト16をかけて「沖縄尚学」と対戦しました。



青い空、白い雲、甲子園。



快晴のもと、14日の第2試合に初戦で「天理」を逆転の末下した「鳴門」が登場しました。



先発の2年生・辻は立ち上がり、ツーアウト2塁のピンチを背負いますが、「沖縄尚学」の4番・安谷屋をファーストゴロに打ち取り、4ピンチをしのぎます。





そのウラ、「鳴門」の攻撃は、先頭バッターの野田が、いきなり右中間を破る2ベースヒット。フォアボールとバントで、2アウト2塁3塁のチャンスに迎えるは、１回戦でホームランを放った5番・橋本。一打先制の場面でしたが、空振りの三振に倒れ、チャンスを逃します。直後の2回表、鳴門は1アウト1塁から「沖縄尚学」の7番・宜野座に左中間を破るタイムリーを浴び、先制を許します。このあと鳴門は、3回からマウンドに上がったエース橋本が堂々のピッチングを見せます。追加点を狙う「沖縄尚学」打線を三者凡退に切って取り、味方の反撃を待ちます。1点を追う鳴門は6回裏。ツーアウトから5番・橋本。サード強襲の内野安打で出塁します。さらにフォアボールでチャンスを広げますが、7番・湊はセカンドゴロ、鳴門、どうしてもあと一本が出ません。すると9回表、力投を続ける橋本がヒット2本などで、ワンアウト満塁のピンチ。橋本、踏ん張り切れず3点のリードを許します。7安打を放ちながら無得点に終わった鳴門、0対3で敗れ、3回戦進出はなりませんでした。