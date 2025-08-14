主食が同じ「コメ」のお隣・韓国では、日本とは逆に「コメが安い」状態が続いています。「コメ事情」を探ってみると、意外な共通点も見えてきました。韓国の空港の検疫所。今回、私たちは特別にカメラでの取材が許されました。次々と韓国産のコメを日本に持ち帰る人の姿が。現在、韓国で暮らす日本人女性はお土産代わりにコメを持ち帰ります。韓国在住の日本人「コメが高いので、実家の助けになるように」金浦国際空港の検疫官「今