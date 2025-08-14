14日午後、東九州自動車道で乗用車の単独事故があり、大分農業文化公園IC～安心院IC間の上下線が通行止めとなっています。 警察によりますと14日午後0時ごろ、東九州自動車道の大分農業文化公園IC～安心院IC間で、乗用車が道路中央のワイヤーに衝突しました。 この事故でけが人は確認されていません。 この影響で大分農業文化公園IC～安心院IC間の上下線が、午後0時48分から上下線ともに通行止めとなっ