8月の会員限定ミートアップ&ポッドキャスト公開収録のテーマは「CREATIVE HACK AWARD2025」。『WIRED』日本版が2013年から主宰する同アワードの昨年度グランプリ受賞者と、混沌と分断が押し寄せるこの時代において「なにを、なぜ、いかにハックするのか」を語り尽くす！