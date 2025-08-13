ネトは自身初の三重殺…球団8度目の快挙だった【MLB】エンゼルス 7ー6 ドジャース（日本時間13日・アナハイム）エンゼルスは12日（日本時間13日）、本拠地で行われたドジャース戦に6-5でサヨナラ勝ちを収めた。最後はジョー・アデル外野手が延長10回に劇的打を放ったが、場内が大盛り上がりを見せたのは、6回に大谷翔平投手を三重殺に仕留めたザック・ネト内野手の“美技”だった。ネトは試合後にプレーを振り返り、「間違いなく