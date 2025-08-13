終戦から80年にあわせ、大分市に関連する戦争資料をまとめた企画展「大分の戦争と平和」が開かれていて、市民がたどった戦争を知ることができます。 【写真を見る】旧日本陸軍のコート、要塞で使用の弾薬箱など公開 「大分の戦争と平和」企画展開催 大分市歴史資料館では戦後80年にあわせ、市内にあった軍事施設に関係する資料や市民から寄せられた戦時中の物品などをまとめた企画展を開いています。 会場では、モンゴル