G大阪が今夏新戦力としてシェフィールドW（イングランド2部）を退団したDF初瀬亮（28）を獲得することが13日、濃厚となった。複数の関係者によると、大筋で合意。近日中に正式発表される見通しという。G大阪アカデミー出身で、16年にトップ昇格。19年に神戸へ完全移籍してリーグ連覇に貢献し、今年2月には念願だった海外挑戦を果たした。だがシーズン終了後に契約満了となっていた。海外挑戦を模索していたが、納得するオファ