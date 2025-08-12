2025年10月4日（土）24時10分〜NHK総合にて放送開始するアニメ『キングダム』の第6シーズンの信・王賁・蒙恬・王翦のメインビジュアルが到着！秦国の新規追加キャラクタービジュアル＆キャストが初公開された。本作は『週刊ヤングジャンプ』（集英社）にて大人気連載中の原泰久による漫画『キングダム』のTVアニメ。原作コミックスは既刊累計1億1千万部を突破し、2024年には第4弾となる実写映画化『キングダム 大将軍の帰還』が