【キングダム】第6シリーズ信・王賁・蒙恬・王翦のメインビジュアル公開！
2025年10月4日（土）24時10分〜NHK総合にて放送開始するアニメ『キングダム』の第6シーズンの信・王賁・蒙恬・王翦のメインビジュアルが到着！ 秦国の新規追加キャラクタービジュアル＆キャストが初公開された。
本作は『週刊ヤングジャンプ』（集英社）にて大人気連載中の原泰久による漫画『キングダム』のTVアニメ。
原作コミックスは既刊累計1億1千万部を突破し、2024年には第4弾となる実写映画化『キングダム 大将軍の帰還』が公開、興行収入80億円の大ヒットを記録した。
TVアニメはこれまで第1シリーズ（NHK BSプレミアムにて2012年6月〜2013年2月）、第2シリーズ（2013年6月〜2014年3月）、第3シリーズ（2021年4月〜10月）、第4シリーズ（2022年4月〜10月）、第5シリーズ（2024年1月〜3月）が放送された。
このたび、ギョウをめぐる熾烈な戦いへ向かう信・王賁・蒙恬・王翦のメインビジュアルが到着！
さらにTVアニメ『キングダム』第6シリーズの放送情報詳細が発表となり、2025年10月4日（土）24時10分よりNHK総合にて放送される。
秦VS.趙の全面戦争に挑むこととなる秦国。趙国の天才軍師・李牧に対抗するため、王翦、桓騎、楊端和率いる三軍による連合軍が結成。さらに、信が率いる飛信隊、蒙恬率いる楽華隊、王賁率いる玉鳳隊が独立遊軍として、連合軍に加わることとなる。
本ビジュアルは、そんな新時代を担う信・蒙恬・王賁と、ギョウ攻略戦の総大将を務める優れた軍略家であり、王賁の父でもある王翦が顔をそろえており、信の手には王騎の矛が握られ、これから挑む趙との戦いへと奮い立つ4名の様子が描かれている。
さらに第6シリーズで新たに登場する秦軍のキャラクター5名のキャスト情報も到着！
亜光役を武田幸史、麻鉱役を松本大、亜花錦役を立花慎之介、キタリ役を南條愛乃、カタリ役を水中雅章が演じることが発表となった。
王翦から絶大なる信頼を得る王翦軍の第一将で、正面から堂々とぶつかる苛烈さを持つ猛将・亜光。
「王翦の片腕」と称されるほどの実力を持ち高い攻撃力と策略を駆使し勝利を重ねてきた麻鉱。
さらに「悪童」と呼ばれるほどの性格ではあるが、高い攻撃力と突破力を持ち武将としての能力は非常に高い、亜光率いる軍の千人将・亜花錦。
そして、楊端和率いる ”山の民軍” も連合軍に参加。 ”山の民軍” に属する ”メラ族” の族長で、穏やかでまだ若いものの ”長” として聡明で優れた統率力で族内でもとても慕われているカタリと、カタリの妹で、族内の中でも上位の実力を持つほど高い戦闘力を持ち、少々口は悪いものの仲間から慕われ愛されているキタリ。
さらに力を増して、いよいよギョウ攻略へと歩を進める秦国。各キャラの活躍をお楽しみに。
また、健康上の理由により関常役は藤原貴弘から丹沢晃之へキャスト交代となる。
飛信隊・楽華隊・玉鳳隊という新世代への期待と王翦VS.李牧の知略合戦、そして信がいよいよ王騎から託された矛を手に戦場へ向かう、第6シリーズの放送をお楽しみに。
☆公開されたビジュアルをチェック！（写真2点）＞＞＞
（C）原泰久／集英社・キングダム製作委員会
本作は『週刊ヤングジャンプ』（集英社）にて大人気連載中の原泰久による漫画『キングダム』のTVアニメ。
原作コミックスは既刊累計1億1千万部を突破し、2024年には第4弾となる実写映画化『キングダム 大将軍の帰還』が公開、興行収入80億円の大ヒットを記録した。
このたび、ギョウをめぐる熾烈な戦いへ向かう信・王賁・蒙恬・王翦のメインビジュアルが到着！
さらにTVアニメ『キングダム』第6シリーズの放送情報詳細が発表となり、2025年10月4日（土）24時10分よりNHK総合にて放送される。
秦VS.趙の全面戦争に挑むこととなる秦国。趙国の天才軍師・李牧に対抗するため、王翦、桓騎、楊端和率いる三軍による連合軍が結成。さらに、信が率いる飛信隊、蒙恬率いる楽華隊、王賁率いる玉鳳隊が独立遊軍として、連合軍に加わることとなる。
本ビジュアルは、そんな新時代を担う信・蒙恬・王賁と、ギョウ攻略戦の総大将を務める優れた軍略家であり、王賁の父でもある王翦が顔をそろえており、信の手には王騎の矛が握られ、これから挑む趙との戦いへと奮い立つ4名の様子が描かれている。
さらに第6シリーズで新たに登場する秦軍のキャラクター5名のキャスト情報も到着！
亜光役を武田幸史、麻鉱役を松本大、亜花錦役を立花慎之介、キタリ役を南條愛乃、カタリ役を水中雅章が演じることが発表となった。
王翦から絶大なる信頼を得る王翦軍の第一将で、正面から堂々とぶつかる苛烈さを持つ猛将・亜光。
「王翦の片腕」と称されるほどの実力を持ち高い攻撃力と策略を駆使し勝利を重ねてきた麻鉱。
さらに「悪童」と呼ばれるほどの性格ではあるが、高い攻撃力と突破力を持ち武将としての能力は非常に高い、亜光率いる軍の千人将・亜花錦。
そして、楊端和率いる ”山の民軍” も連合軍に参加。 ”山の民軍” に属する ”メラ族” の族長で、穏やかでまだ若いものの ”長” として聡明で優れた統率力で族内でもとても慕われているカタリと、カタリの妹で、族内の中でも上位の実力を持つほど高い戦闘力を持ち、少々口は悪いものの仲間から慕われ愛されているキタリ。
さらに力を増して、いよいよギョウ攻略へと歩を進める秦国。各キャラの活躍をお楽しみに。
また、健康上の理由により関常役は藤原貴弘から丹沢晃之へキャスト交代となる。
飛信隊・楽華隊・玉鳳隊という新世代への期待と王翦VS.李牧の知略合戦、そして信がいよいよ王騎から託された矛を手に戦場へ向かう、第6シリーズの放送をお楽しみに。
☆公開されたビジュアルをチェック！（写真2点）＞＞＞
（C）原泰久／集英社・キングダム製作委員会