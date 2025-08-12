総務省は8月6日、住民基本台帳に基づく人口動態調査結果を公表し、今年1月1日時点での大分県の人口は、110万2102人となりました。 総務省によりますと、住民基本台帳に基づく今年1月1日時点の大分県の人口は、110万2102人でした。これは前の年と比べて1万725人の減少となり、県内すべての市町村で人口は減っています。 減少率が特に高かったのは国東市が2.65%、津久見市が2.64%、姫島村が2.62%となっています。一方、転入者と転