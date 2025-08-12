特撮風ラジオドラマ第3期『空想労働シリーズ サラリーマンBLACK』が、超豪華なキャストを迎えて、8月24日（日）からRKBラジオで放送される。キャスト陣からコメントが届いた。＞＞＞豪華キャスト陣をチェック！（写真13点）『空想労働シリーズ サラリーマン』は、昭和98年(2023年)にスタートした 特撮風ラジオドラマ。高度経済成長が終わらなかったニッポンを舞台に、巨大ヒーロー「サラリーマン」と「会獣（=会社の獣）」 の戦い