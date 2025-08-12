徳島市の阿波踊りが11日開幕。蜂須賀家の菩提寺「興源寺」では12日、奉納踊りが行われました。奉納踊りは、徳島市下助任町にある蜂須賀家の菩提寺、興源寺で毎年8月12日に行われています。12日は住職の読経が響く中、3代目藩・蜂須賀光隆の墓前で、2025年の阿波踊りの成功を祈りました。この後、阿波踊り保存協会所属の3つの連合わせて約60人が踊りを奉納。続いて、見物客も踊りに参加し、盛り上がりをみせました。（訪れた人）「