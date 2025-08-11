驚異の得点ペースとなっている大谷ドジャース・大谷翔平投手は今季、驚異のペースで得点を積み重ねている。9日（日本時間10日）の終了時点では110得点で、2位のエリー・デラクルーズ内野手（レッズ）に30得点差をつけてメジャー全体トップ。米データ会社が紹介すると、「馬鹿げている」「信じられない」と驚きの声が殺到した。大谷は同戦で5回に40号を放ち、6回には申告敬遠で出塁し、その後ホームを踏んだ。今季は開幕から1番