6回裏直前に一時中断のアナウンス第107回全国高校野球選手権は11日、大会第6日目が行われ、第1試合で県岐阜商と日大山形が対戦。6回裏の攻撃前に強い雨のため、試合は一時中断となった。6回表の日大山形の攻撃が終わり、県岐阜商の攻撃を迎える前に審判が中断を宣言。直前から雨が激しく降り始めていた。場内には「ご覧のように雨が激しく降って来ましたため、試合を一時中断いたします」とアナウンスが流れた。今大会は悪天