2016年に阿波市で発生した死亡ひき逃げ事件から9年が経ち、時効まで1年となった8日、警察が事故現場の周辺でチラシを配って情報提供を呼びかけました。この事件は2016年8月8日の未明、阿波市吉野町の市道で、近くに住む当時63歳の男性が頭などから血を流して倒れているのが見つかりその後、死亡したものです。警察は死亡ひき逃げ事件として捜査してきましたが犯人は未だ捕まっていません。時効まで1年となった8日、警察は現場近く