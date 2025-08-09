ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏（52）が9日までにYouTubeチャンネル「ZATSUDAN×ホリエモン経営者会」に登場。堀江氏は実業家の中島洋平氏と対談。「僕、投資詐欺の広告にめちゃくちゃ使われてるんですよ。僕のディープフェイクが。特にMeta（メタ）グループはフェイスブックとかインスタグラムとか…」と切り出し、中島氏に「ソーシャルネットワークっていう映画、見ました？」と質問。中島氏は「見ました、はい」と返答した。