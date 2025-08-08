県内有数のブドウの産地・吉野川市で、8月8日に観光ブドウ園がオープンしました。子どもたちが訪れ、みずみずしいブドウをほおばっていました。開園して60年以上になる、吉野川市山川町三島の「観光山川ぶどう園」です。約30アールの畑で、甘みの強い種なし品種の「ニューベリーA」を栽培しています。（観光山川ぶどう園・上田貞子 園主）「今年は天候に恵まれて、とっても甘いブドウがいっぱいできていま