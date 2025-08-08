かつて多くのグルマンに愛された、今は無き中華料理の名店「龍虎鳳」。その元総料理長が新たに「柳菜華」をオープンした。【噂の新店】「柳菜華」かつて、白金北里通りに「龍虎鳳（ロンフウフォン）」という名の中華の名店があったことを記憶している美食家も多いのではないだろうか。まるで田舎のカラオケスナックのような店内で供される料理は、上海料理をベースに野菜をふんだんに用いたオリジナルな味わいの逸品ばかり。限りな