Èþ¿©²È¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿Ãæ²Ú¤ÎÌ¾Å¹¡ÖÎ¶¸×Ë±¡×¤Î¸µÁíÎÁÍýÄ¹¤¬ÀÖºä¤Ë¿·Å¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó

¤«¤Ä¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥°¥ë¥Þ¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¡¢º£¤ÏÌµ¤Ãæ²ÚÎÁÍý¤ÎÌ¾Å¹¡ÖÎ¶¸×Ë±¡×¡£¤½¤Î¸µÁíÎÁÍýÄ¹¤¬¿·¤¿¤Ë¡ÖÌøºÚ²Ú¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£
¡Ú±½¤Î¿·Å¹¡Û¡ÖÌøºÚ²Ú¡×
¤«¤Ä¤Æ¡¢Çò¶âËÌÎ¤ÄÌ¤ê¤Ë¡ÖÎ¶¸×Ë±¡Ê¥í¥ó¥Õ¥¦¥Õ¥©¥ó¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÃæ²Ú¤ÎÌ¾Å¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òµ²±¤·¤Æ¤¤¤ëÈþ¿©²È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤Þ¤ë¤ÇÅÄ¼Ë¤Î¥«¥é¥ª¥±¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¹Æâ¤Ç¶¡¤µ¤ì¤ëÎÁÍý¤Ï¡¢¾å³¤ÎÁÍý¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÌîºÚ¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÍÑ¤¤¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î°ïÉÊ¤Ð¤«¤ê¡£¸Â¤ê¤Ê¤¯¤¢¤Ã¤µ¤ê¤·¤¿»®¤¬½Ð¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¸½ÃÏ¿§¤ÎÇ»¤¤¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¢¤ë¼Ñ¹þ¤ßÎÁÍý¤¬¶¡¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É´ËµÞ¤ò¤Ä¤±¤¿¥³¡¼¥¹¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤¿¥°¥ë¥Þ¥ó¤Ï¿ôÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë¤³¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÅ¹¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬Ìø¾ÂÅ¯ºÈ¥·¥§¥Õ¡£¤½¤ÎÌø¾Â¥·¥§¥Õ¤ÎÎÁÍý¤òºÆ¤ÓÌ£¤ï¤¨¤ëÅ¹¤¬¡¢2025Ç¯7·î7Æü¡¢ÀÖºä¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£¤½¤ÎÌ¾¤â¡ÖÌøºÚ²Ú¡×¡£
¡ÖÎ¶¸×Ë±¡×ÊÄÅ¹¸å¡¢ÀÖºä¡Ö¤¦¤º¤Þ¤¡×¡Ö¤¦¤º¤Þ¤ ÊÌ´Û¡×Åù¡¹¤ÇÏÓ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤Æ¤¤¿Ìø¾Â¥·¥§¥Õ¡£¤È¤ê¤ï¤±¡Ö¤¦¤º¤Þ¤ ÊÌ´Û¡×¤Ï¡¢Ä¶¼ê¶¹¡£1Æü1ÁÈ¡¦¥Þ¥Ã¥¯¥¹4¿Í¤Þ¤Ç¤Î¤¤¤ï¤Ð¥·¥§¥Õ¥º¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¤è¤¦¤ÊÍ½Ìó»êÆñ¤Î°ì¸®¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÌøºÚ²Ú¡×¤ÏËÜÅ¹¤Î¡Ö¤¦¤º¤Þ¤¡×¤ò¿·Áõ¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¶õ´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¤¨¤ó¤¸¿§¤ò´ðÄ´¤È¤·¡¢±ßÂî¤Î¥½¥Õ¥¡¤¬´²¤¤¤ÀÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤¹¡Ö¹ÈÀÊ¡×¤È¿¼¿é¿§¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿ºÇÂç8Ì¾¤Þ¤ÇÆþ¤ì¤ë¡Ö¿éÀÊ¡×¤Î2¤Ä¤Î¶õ´Ö¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿Å¹Æâ¤Ï¡¢²ñ¿©¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿ÐÊ¤Þ¤¤¤À¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Í½Ìó¤Ï1ÆüºÇÂç8¿Í¤Þ¤Ç¡£¤½¤ì¤âÌø¾Â¥·¥§¥Õ¤Î¥ï¥ó¥ª¥Ú¤ÈÊ¹¤±¤Ð¤ä¤à¤òÆÀ¤Þ¤¤¡£
ÎÁÍý¤Ï19,800±ß¤Î1¥³¡¼¥¹¤Î¤ß¡£¡Ö°ÊÁ°¤è¤êÃÍÃÊ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿Ê¬¡¢»È¤¦ÌîºÚ¤Î¿ô¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌø¾Â¥·¥§¥Õ¡£¤½¤³¤¬¡¢¤Þ¤µ¤ËÌø¾Â¥·¥§¥Õ¤ÎÌø¾Â¥·¥§¥Õ¤¿¤ë½ê°Ê¡£ÂçÄñ¤Î¾ì¹ç¡¢¥Õ¥«¥Ò¥ì¤äòº¤Ê¤É¹âµé¿©ºà¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÌîºÚ¤ËÆÃ²½¡£ÌîºÚ¥é¥Ö¤ÊÎÁÍý¿Í¤ÎÌÌÌÜÌöÇ¡¤¿¤ë¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¡£
¡Ö½é¤á¤Æ½¤¶È¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÀéÍÕ¡¦Çð¤Î¡ØÃÎÌ£ºØ¡Ù¡£¤³¤³¤Ç¡¢¤¹¤Ã¤«¤êÌîºÚ¤ÎÎº¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈù¾Ð¤àÌø¾Â¥·¥§¥Õ¡£¡ÖÃÎÌ£ºØ¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Ç¤¤¤ÁÁá¤¯Ãæ¹ñÌîºÚ¤ò¼«²ÈºÚ±à¤ÇºÏÇÝ¤·¤¿Ãæ¹ñÎÁÍýÅ¹¡£Ãæ¹ñÌîºÚ¤ò¹¤á¤¿¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÏ·ÊÞ¤À¡£10Ç¯¶á¤¯¤ËµÚ¤Ö¤³¤³¤Ç¤Î½¤¶È¤Î´Ö¤Ë¡¢ÌîºÚÎÁÍý¤Î±ü¿¼¤µ¡¢³Ú¤·¤µ¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ÎÌø¾Â¥·¥§¥Õ¤¬ÌîºÚ°¦¤òÇ®¤¯¤³¤¦¸ì¤ë¡£¡ÖÌîºÚ¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¼ïÎà¤¬ËÉÙ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Îã¤¨¤Ð¡¢±»°ì¤Ä¤È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢¥Þ¥¯¥ï±»¤ä¤Ï¤°¤é±»¡¢Åß±»¤Ë¶â»å±»Åù¡¹¤¤¤í¤ó¤Ê±»¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÅÚÃÏÅÚÃÏ¤Ë¡¢¤½¤³¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎºßÍèÌîºÚ¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤ÈÃÏÊýÀ¤âË¤«¡£¿©´¶¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç³Ú¤·¤¤¤·¡¢µ¨Àá¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¡ÊÌîºÚ¤Î¡Ë´é¤Ö¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£·ù¤¤¤ÊÌîºÚ¤Ï¤Þ¤ºÌµ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡ÖÎ¶¸×Ë±¡×»þÂå¤«¤é¤ÎÌîºÚ°¦¤Ï¾¯¤·¤âêô¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡ÖÌøºÚ²Ú¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹¹¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¡£10ÉÊ¤Û¤É¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¥³¡¼¥¹¤Ï¡¢ÌîºÚÎÁÍý¤Î¹ç´Ö¤ËµûÎÁÍý¤ÈÆùÎÁÍý¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿±öÇß¤Ê¤Î¤À¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¤¢¤ëÆü¤Î¥³¡¼¥¹¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡ÖÁ°ºÚ¤ÎÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡Ê¤Ä¤Ö³¡¢´ä¥¬¥¡¡¤Ï¤Þ¤°¤ê¡¢µí¤ÎÃ¡¤¡¢¥¤¥«¡Ë¡×¡ÖÅí¤ÎÎäÀ½¥¹¡¼¥×¡×¡Ö»å±»¡¢¥Þ¥¯¥ï±»¡¢¤Ï¤°¤é±»¡¢¿Í»²¡¢Çò¥´¡¼¥ä¡¢¥¹¥¿¡¼¥ª¥¯¥é¡¢¥ì¥ó¥³¥ó¡¢°É¡¢Åâ¿É»Ò¡×¡Ö¥¤¥µ¥¡¢´ÅÄ¹Åâ¿É»Ò¡×¡Ö¥Ï¥¯¥ì¥¤Âû¡¢¤Ê¤á¤³¡¢¥³¥×¥ê¡¼¥Ì¡¢¤ä¤Þ¤Ö¤·Âû¡¢¤¤¤Á¤¸¤¯¡×¡Ö¥¢¥¹¥Ñ¥é¡¢¿Í»²¡¢¥´¡¼¥ä¡¢ÀÖ¤¤Ë·¤Á¤ã¤ó¢¨¡¢¥ª¥¯¥é¡¢°É¡×¡Ö³û¤â¤âÆù¥×¥é¥à¥È¥Þ¥È¼Ñ¡×¡ÖÅß±»ÎäÌÍ¡×¡Ö¥Ç¥¶¡¼¥È¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤Ê¤Î¤À¡£
¢¨¥ß¥Ë¤«¤Ü¤Á¤ã¤ÎÉÊ¼ï
¥³¡¼¥¹¤Î¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖÁ°ºÚ¤ÎÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡×¤Ï¡¢¥³¡¼¥¹¤ÇÍ£°ìÌîºÚ¿§¤¬Çö¤¤»®¤À¤¬¡¢´Å»À¿É¤ÇÊÑ²½¤ò¤Ä¤±¤¿Ì£¤ï¤¤¤Ï¡¢¿©Íß¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤¹¤Ë¤Ï½¼Ê¬¡£Ç¬Ìý¤Ç¤¢¤¨¤¿¤Ä¤Ö³¤Ë¡¢¥È¥Þ¥È¤È´»µÌ¤Î¿ÝÉ÷Ì£¤Î´ä²´éÚ¡£¤Ï¤Þ¤°¤ê¤Ï¤ä¤ä´Å¤á¤Î¾Ò¶½¼òÄÒ¤±¤Ë¤·¡¢¥¤¥«¤ÏÀ¸¤Î»³Ü¥¥Ú¡¼¥¹¥È¤Ç¤¢¤¨¡¢µíÆù¤ÏÅâ¿É»Ò¤Ç¿É¸ý¤ËÄ´Ì£¤¹¤ëÅù¡¹¡£ÊÑ²½¤ËÉÙ¤ó¤ÀÌ£ÉÕ¤±¤ÎÌ¯¤Ï¤µ¤¹¤¬¡£Àå¤òË°¤¤µ¤»¤Ê¤¤¡£
Åí¤Î¥¹¡¼¥×¤Ç¤Ò¤È¿´ÃÏ¤Ä¤¤¤¿¸å¡¢°ìÉÊÌÜ¤ÎÌîºÚÎÁÍý¤¬±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿¡£¥Þ¥¯¥ï±»¤Î´ï¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¿Í»²¤ËÇò¥´¡¼¥ä¡¢»å±»¡¢¥Ï¥°¥é±»¡¢¥¹¥¿¡¼¥ª¥¯¥é¡¢¥ì¥ó¥³¥ó¡¢°ÉÅù¡¹8¡Á9¼ï¤ÎÌîºÚ¤¬¤Æ¤ó¤³À¹¤ê¡£°ìÅÙÌýÄÌ¤·¤ò¤·¤Æ¤«¤éÆ¦豉¤È¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¤ÇßÖ¤á¤ë¤Î¤À¤¬¡¢ÌîºÚ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë²Ð¤ÎÄÌ¤ê²Ã¸º¤¬ÈùÌ¯¤Ë°Û¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Á´Éô¤Ò¤È¤Þ¤È¤á¤ËÍÈ¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½çÈÖ¤ËÍÈ¤²¤Æ¤¤¤¯¼ê´Ö²Ë¤â¤ª¤¤¤·¤µ¤ÎÈë·í¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ÌîºÚ°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î¥«¥Ã¥È¤â¼Â¤ËÂçÃÀ¡ª ¤«¤Ö¤ê¤Ä¤±¤Ð¤³¤½¤Î¿©´¶¤ÎÌ¯Ì£¤Ï¡¢ÌîºÚ¥é¥Ö¤ÊÌø¾Â¥·¥§¥Õ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤À¤í¤¦¡£
¤³¤ÎÆ¦豉¤È¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼ßÖ¤á¤Î¤Û¤«¡¢¾ø¤·¤¿¤ê¡¢è§¤Ç¤¿¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¸ÕËãÉ÷Ì£¤äÄÒÊªÉ÷Ì£¤ÇßÖ¤á¤Æ¤ß¤¿¤ê¤È¡¢Ä´ÍýË¡¤äÌ£ÉÕ¤±¤Ï¤½¤Î»þ¡¹¤Î½Ü¤ÎÌîºÚ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤¤¤º¤ì¤âÌîºÚ¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¶¯¤µ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÄÁ¤·¤¤ÌîºÚ¤¿¤Á¤òÌø¾Â¥·¥§¥Õ¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤³¤Ç¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£»ºÄ¾¤Ê¤Î¤«¤È¿Ò¤Í¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¤³¤ó¤ÊÅú¤¨¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡ÖË½§¤Ç¤â»ÅÆþ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ç¤ËÆ»¤Î±Ø¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¡£Î¹Àè¤Ç¤âÉ¬¤ºÎ©¤Á´ó¤ê¡¢¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´ò¡¹¤È¤·¤ÆÏÃ¤¹Ìø¾Â¥·¥§¥Õ¡¢Æ»¤Î±Ø½ä¤ê¤Ï¤É¤¦¤ä¤é¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï»Å»ö¤È¤¤¤¦¤è¤ê¼ñÌ£¤È¤¤¤Ã¤¿Êý¤¬¶á¤¤¤è¤¦¤À¡£
Â³¤¤¤Æ¤ÎµûÎÁÍý¤Ï¥¤¥µ¥¤ÎÀù¤ê¾Æ¤¡£ÉÕ¤±¹ç¤ï¤»¤Î´ÅÄ¹Åâ¿É»Ò¤Ï¤¹¤êÎ®¤·¤È¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£¤³¤Î¤¹¤êÎ®¤·¤¬¼¢Ì£¿¼¤¤¡£¥Ù¡¼¥¹¤Î¥¹¡¼¥×¤Ï·Ü¤Î¶»Æù¤ÈÆÚ¤ÎÀÖ¿ÈÆù¤Ç¤È¤Ã¤¿À¶Åò¡£¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥¯¥ê¥¢¤Ê¥¹¡¼¥×¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤µ¤¬ÌîºÚ¤Î»ý¤ÁÌ£¤ò¼ÙËâ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢É÷Ì£¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤³¤Î¸å¡¢¥¥Î¥³Îà¤òßÖ¤á¤¿°ìÉÊ¤ÈÄÒÊªÉ÷Ì£¤ËßÖ¤á¤¿ÌîºÚÎÁÍý¤¬½Ð¤¿¸å¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥á¥¤¥ó¤ÎÆù¤Ï³ûÎÁÍý¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ë¤È¡¢´û¤Ë¤ªÊ¢¤ÏÌîºÚ¤Ç¤«¤Ê¤êËÄ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤¬¡¢¡º¤ÎÎäÌÍ¤Ï¤½¤ó¤ÊËþÊ¢¤Î¤ªÊ¢¤Ë·ä´Ö¤òÍ¿¤¨¤ë¡¢Åß±»¤ÎÎäÀ½¤¢¤ó¤«¤±ÌÍ¡£¡ÖÎ¶¸×Ë±¡×»þÂå¤«¤é¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¡¢¸«¤ë¤«¤é¤ËÀ¶ÎÃ´¶¤Î¤¢¤ë¤½¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢»×¤ï¤º¼ê¤¬¿¤Ó¤ë¤³¤ÈÀÁ¤±¹ç¤¤¤À¡£¤¯¤êÈ´¤¤¤¿¥ß¥ËÅß±»¤Î´ï¤Ë¤Ï¡¢À¶Åò¤Ç¤ä¤ï¤ä¤ï¤Ë¼Ñ¹þ¤ó¤ÀÅß±»¤È´³¤·¥¨¥Ó¤Î¤¢¤ó¤«¤±¤¬ÌÍ¤òÊ¤¤¦¤è¤¦¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ì£ÉÕ¤±¤Ï±ö¤Î¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤¬¤«¤¨¤Ã¤ÆÁÇºà¤Î¤¦¤Þ¤µ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¸å¤Ë¥Ç¥¶¡¼¥È¤¬½Ð¤Æ¥³¡¼¥¹¤Ï½ªÎ»¡£¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¾Ò¶½¼ò¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¥ï¥¤¥ó¤¬½¼¼Â¡£¥°¥é¥¹Çä¤ê¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ü¥È¥ë¤Ï7,500±ß¡Á¡£¤Þ¤¿¡¢Ìø¾Â¥·¥§¥Õ¤ÏÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ë¤ªÃã¤ÎÌ¾¼ê¡£¤½¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤â¤¼¤ÒÂÎ¸³¤·¤¿¤¤¡£
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ
¡ãÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡ä
¢¡ÌøºÚ²Ú
½»½ê : ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä5-5-11 ÀÖºäÄÌ¤ê50ÈÖ¥Ó¥ë B1F
TEL : 03-6441-0709
