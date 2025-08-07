漢方薬は自然由来の生薬から作られ、私たちの体のバランスを整えるために古くから使われてきた伝統的な医薬品です。最近では、食欲を抑える目的で注目される漢方薬もあり、ダイエットとの関係にも関心が高まっています。今回は、そんな漢方薬の基本と選び方について、薬剤師の大田さんにお聞きしました。 監修薬剤師：大田 優実（薬剤師） 大学卒業後、調剤薬局に就職。管理薬剤師の経験を経て、現在はドラッグストアに勤務