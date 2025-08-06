◇サッカー天皇杯4回戦町田1―0京都（2025年8月6日町田GIONスタジアム）FC町田ゼルビアは京都との接戦を1―0で制し、クラブ史上初の準々決勝進出を果たした。後半14分にFW藤尾翔太（24）が左足で決勝点をマーク。今大会2得点目を挙げ、8強入りに貢献した。町田がクラブの歴史に新たな一ページを刻んだ。原動力となったのは藤尾だ。0―0の後半14分、DF望月のパスに反応し、ペナルティーエリアへ。パスが相手に当たってこ