ブラジル現地時間7月26日、元プロバスケットボール選手のイゴール・エドゥアルド・ペレイラ・カブラル容疑者（29）が、恋人の女性の顔を合計61回殴ったとして、殺人未遂の疑いで逮捕された。【現場写真】《35秒で61回殴打》防犯カメラが捉えた暴行時の一部始終、壁にもたれながら座り込む被害女性イゴール容疑者は3人制バスケットボール「3×3」の種目で、2014年南京ユースオリンピックにブラジル代表として出場経験がある。現