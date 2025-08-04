県内は8月4日も厳しい暑さとなり、3日は県内での「観測史上最高」となる「39.3℃」を記録した美馬市穴吹では、4日も39.2℃を記録し連日の39℃超えとなりました。3日の県内は晴れて強い日差しが照りつけ、朝から気温がぐんぐん上がり各地で厳しい暑さとなりました。美馬市穴吹では3日の午後0時45分に、県内で「観測史上最高」となる「39.3℃」を記録しました。（記者）「過去最高気温を、更新したみたいなんですが」（穴吹川でいた