¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍ­µÈ¹°¹Ô¤¬£²£µÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥Þ¥Ä¥³¡õÍ­µÈ¤«¤ê¤½¤áÅ·¹ñ¡×¤Ë½Ð±é¡£?»à?¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤¿°Õ³°¤Ê½Ö´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£²Æ¤ÎÎ¹¹Ô¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢Í­µÈ¤Ï¡Ö¤³¤ÎÁ°¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¹¹¿·¤·¤¿¤Î¤è¡£¡ÊÍ­¸ú´ü´Ö¤¬¡Ë£±£°Ç¯¡£¼¡¡¢£¶£°¡£¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤¢¤È£²²ó¤«¤Ê¡©¤È¤«»×¤¤»Ï¤á¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤µ¡Ä¡×¤È¤Ý¤Ä¤ê¡£Í­µÈ¤Ï¸½ºß£µ£±ºÐ¤À¤¬¡Ö¡Ø¤¦¤ï¡¢¤â¤¦¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¥»¥ó¥¿¡¼Íè¤ë¤Î£²²ó¤°¤é¤¤¤«¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥¾¥Ã¤È¤·¤¿¤è¡£¡Ø£³²ó¤ÏÍè¤Í¤¨