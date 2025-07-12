[7.12 J3第20節](ピカスタ)※18:00開始主審:小林健太朗<出場メンバー>[カマタマーレ讃岐]先発GK 41 飯田雅浩DF 3 井林章DF 44 林田魁斗DF 99 附木雄也MF 6 長谷川隼MF 15 岩本和希MF 33 河上将平MF 50 木許太賀MF 55 藤井葉大MF 90 後藤優介FW 10 川西翔太控えGK 1 今村勇介DF 35 左合修土MF 13 前川大河MF 14 石倉潤征MF 17 牧山晃政MF 96 吉田陣平FW 22 大野耀平FW 23 岩岸宗志FW 24 上野輝人監督金鍾成[栃木SC]先発GK 1