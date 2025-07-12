[7.12 J3第20節](ピカスタ)

※18:00開始

主審:小林健太朗

<出場メンバー>

[カマタマーレ讃岐]

先発

GK 41 飯田雅浩

DF 3 井林章

DF 44 林田魁斗

DF 99 附木雄也

MF 6 長谷川隼

MF 15 岩本和希

MF 33 河上将平

MF 50 木許太賀

MF 55 藤井葉大

MF 90 後藤優介

FW 10 川西翔太

控え

GK 1 今村勇介

DF 35 左合修土

MF 13 前川大河

MF 14 石倉潤征

MF 17 牧山晃政

MF 96 吉田陣平

FW 22 大野耀平

FW 23 岩岸宗志

FW 24 上野輝人

監督

金鍾成

[栃木SC]

先発

GK 1 川田修平

DF 3 大森博

DF 25 岩崎博

DF 40 高嶋修也

MF 4 佐藤祥

MF 10 五十嵐太陽

MF 18 川名連介

MF 22 高橋秀典

MF 77 藤原健介

MF 81 中野克哉

FW 32 太田龍之介

控え

GK 27 丹野研太

DF 5 森璃太

DF 8 福森健太

DF 37 木邨優人

MF 47 吉野陽翔

MF 80 オタボー・ケネス

FW 9 菅原龍之助

FW 23 星野創輝

FW 29 矢野貴章

監督

小林伸二