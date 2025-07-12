讃岐vs栃木SC スタメン発表
[7.12 J3第20節](ピカスタ)
※18:00開始
主審:小林健太朗
<出場メンバー>
[カマタマーレ讃岐]
先発
GK 41 飯田雅浩
DF 3 井林章
DF 44 林田魁斗
DF 99 附木雄也
MF 6 長谷川隼
MF 15 岩本和希
MF 33 河上将平
MF 50 木許太賀
MF 55 藤井葉大
MF 90 後藤優介
FW 10 川西翔太
控え
GK 1 今村勇介
DF 35 左合修土
MF 13 前川大河
MF 14 石倉潤征
MF 17 牧山晃政
MF 96 吉田陣平
FW 22 大野耀平
FW 23 岩岸宗志
FW 24 上野輝人
監督
金鍾成
[栃木SC]
先発
GK 1 川田修平
DF 3 大森博
DF 25 岩崎博
DF 40 高嶋修也
MF 4 佐藤祥
MF 10 五十嵐太陽
MF 18 川名連介
MF 22 高橋秀典
MF 77 藤原健介
MF 81 中野克哉
FW 32 太田龍之介
控え
GK 27 丹野研太
DF 5 森璃太
DF 8 福森健太
DF 37 木邨優人
MF 47 吉野陽翔
MF 80 オタボー・ケネス
FW 9 菅原龍之助
FW 23 星野創輝
FW 29 矢野貴章
監督
小林伸二
※18:00開始
主審:小林健太朗
<出場メンバー>
[カマタマーレ讃岐]
先発
GK 41 飯田雅浩
DF 3 井林章
DF 44 林田魁斗
DF 99 附木雄也
MF 6 長谷川隼
MF 15 岩本和希
MF 33 河上将平
MF 50 木許太賀
MF 55 藤井葉大
MF 90 後藤優介
FW 10 川西翔太
控え
GK 1 今村勇介
DF 35 左合修土
MF 13 前川大河
MF 14 石倉潤征
MF 17 牧山晃政
FW 22 大野耀平
FW 23 岩岸宗志
FW 24 上野輝人
監督
金鍾成
[栃木SC]
先発
GK 1 川田修平
DF 3 大森博
DF 25 岩崎博
DF 40 高嶋修也
MF 4 佐藤祥
MF 10 五十嵐太陽
MF 18 川名連介
MF 22 高橋秀典
MF 77 藤原健介
MF 81 中野克哉
FW 32 太田龍之介
控え
GK 27 丹野研太
DF 5 森璃太
DF 8 福森健太
DF 37 木邨優人
MF 47 吉野陽翔
MF 80 オタボー・ケネス
FW 9 菅原龍之助
FW 23 星野創輝
FW 29 矢野貴章
監督
小林伸二