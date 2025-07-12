横浜F・マリノスは12日、イスラエルの名門マッカビ・ハイファから同国代表FWディーン・デイビッド（29）が完全移籍で加入すると発表した。1メートル84の長身を誇り、23〜24年に20ゴールを挙げてイスラエル・プレミアリーグで得点王に輝いた実績を持つ。イスラエル代表では9試合出場1得点。J1残留へ新エースとして期待される点取り屋はクラブを通じ「横浜F・マリノスに加入し、とてもうれしく、ワクワクしています。素晴らし