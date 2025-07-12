お笑いコンビ「銀シャリ」の鰻和弘（41）が12日、インスタグラムを更新。「コロンビア、エクアドル南米1人旅」と題して2日から投稿を続けている中、8日に経由地の米ニューヨークで紛失したパスポートが「あったーーーーーー！！」と報告した。鰻は4日の投稿で「トランジットが約8時間あるので、ウーマンラッシュアワーの村本さんに会いに。村本さんはニューヨーク在住でスタンドアップコメディをしている。事前に連絡していた」と